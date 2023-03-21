شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك بالأيدى.. فصل جديد فى خلافات شاكيرا وبيكيه ووالدته (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل جديد فى مسلسل الخلافات بين شاكيرا وبيكيه ووالدته، أظهره فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر فيه والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو، وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بإصبعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها.

ولم تقف شاكيرا عند الأغنية التي استخدمتها من أجل السخرية من بيكيه وإنما تواصل الهجوم عليه من آن لآخر، ولكن تلك المرة بطريقة أخرى بعدما استخدمت عروسة مخيفة وضعتها في بلكونة منزلها المقابلة لواجهة والدة بيكيه، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن شاكيرا تسخر بذلك من لاعب برشلونة السابق، وعائلته إذ سبق ونالت أغنيتها استحسان كثيرين من عشاقها، خاصة بعدما وصفت بيكيه بالشخص الذى تركها من أجل فتاة أقل منها مستخدمة في ذلك أسماء براندات دللت من خلالها على قيمتها.

من ناحية أخرى كان رد جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسباني السابق، على سخرية زوجته السابقة، المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، من خلال أغنيتها الجديدة، والتى حصدت على ما يزيد عن 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 24 ساعة، ساخرا.

وتحتوى الأغنية على كلمات وصفت أن المقصود منها جيرارد بيكيه، بهدف السخرية منه، وحصلت الأغنية خلال 24 ساعة على ما يزيد عن 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وبهذا الرقم أصبحت الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع.

واعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه كان كمن تخلى عن سيارة فيرارى من أجل سيارة توينجو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

ولكن بيكيه قام بالسخرية من شاكيرا، خلال ظهوره فى أحد البرامج، من خلال إعلانه على التعاقد مع شركة الساعات التى سخرت منها المغنية الكولومبية فى أغنيتها.