شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى الفنانة لبنى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي على حضور عزاء الفنانة لبنى محمود بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتتلقى حاليا ابنة الفنانة لبنى محمود عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي شيع جثمانها أمس من مسجد السيدة نفيسة ووافتها المنية أول أمس.

وحرص أمس نقيب الممثلين الفنان اشرف زكي والمخرج أحمد الجندي على حضور تشييع جثمان الفنانة لبنى محمود من مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية أول أمس ودفنت بمقابر الأسرة.

الفنانة لبني محمود تخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لبنى محمود كانت من خلال فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.