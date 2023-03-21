شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قصص الحب فى مسلسلات رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسلسلات رمضان 2023 المقرر انطلاق عرضها بعد غد الخميس، العديد من قصص الحب التي تطفى أجواء من الرومانسية على الأحداث في الاعمال سواء كانت اجتماعية أو شعبية أو كوميدية وغيرها، ولكل قصة حب في المسلسلات تحمل طابع مختلف نظراً لطبيعة كل عمل، ويرصد الخليج 365 أبرز قصص الحب في دراما رمضان 2023.

يعد مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف أكثر أعمال دراما رمضان التي تتضمن قصص حب بين الشخصيات، حيث كشف برومو العمل عن وجود أكثر من قصة حب تكشفها الأحداث، لعل أبرزها أحمد فهمى وريم مصطفى، وأحمد السعدنى وحنان مطاوع، وخالد أنور وألحان المهدى، وأحمد وفيق ومنة فضالى، شريف حافظ وهدى الاتربى، ميدو عادل وأيسل رمزى.



احمد فهمى وريم مصطفى

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، ومقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it في شهر رمضان.

مسلسل "ضرب نار" تشهد أحداثه قصة حب قوية تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وتنتهى بالزاوج ولكنها تواجه بعد ذلك العديد من الصعوبات والعمل يشارك في بطولته ماجد المصرى، أحمد بدير، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، زينة منصور، أيسل رمزى، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

محمد رمضان وزينة قصة حب مختلفة تظهر فى أحداث مسلسل "جعفر العمدة" حيث وصفها محمد رمضان بأنها مثل قصب حب عنتر وعبلة، خاصة وأن اسماء شخصيته وشخصية زينة على نفس الوزن جعفر وعايدة، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.



محمد رمضان وزينة

أمير كرارة ومى عز الدين قصة حب جديدة فى مسلسل "سوق الكانتو" حيث تحمل القصة طابع مختلف وخاص لاسيما وأن الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث مختلفة عن باقى الأعمال اذ تدور فى سنة 1920، والعمل يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ضياء عبد الخالق، محمد عبد العظيم، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



امير كرارة ومى عز الدين



أحمد السعدنى وحنان مطاوع



احمد وفيق ومنة فضالى



خالد انور والحان المهدى



شريف حافظ وهدى الاتربى