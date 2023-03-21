شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنانة لبنى محمود تتلقى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى حاليا ابنة الفنانة لبنى محمود عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي شيع جثمانها أمس من مسجد السيدة نفيسة، ووافتها المنية أول أمس.

وحرص أمس نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والمخرج أحمد الجندي على حضور تشييع جثمان الفنانة لبنى محمود من مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية أول أمس ودفنت بمقابر الأسرة.

الفنانة لبني محمود تخرجت فى المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونية مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأدائها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين هما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لبنى محمود كانت من خلال فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.