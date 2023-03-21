شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوي مديرا للمسرح القومي خلفا للفنان إيهاب فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور أيمن الشيوي، بإدراة المسرح القومي وذلك خلفا للفنان إيهاب فهمي.



الدكتور أيمن الشيوى

وفي سياق متصل يشارك الدكتور أيمن الشيوي في مسلسل "الأصلي" وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.