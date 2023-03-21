شقيقة ريم البارودي لأول مرة.. خطفت منها الأضواء؛ لن تصدّق أنها الأجمل!! – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:55 مساءً - فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

دينا شقيقة ريم البارودي

ومن بين هؤلاء دينا البارودي شقيقة الفنانة المصرية ريم البارودي التي تذكّرها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وفي هذا السياق تناقلوا عددًا من الصور التي جمعتهما في أوقات مختلفة.

وتناولت معظم التعليقات المقارنة بين شكليهما حيث رأى بعض المتابعين أن درجة الشبه كبيرة جدًا فيما أشار آخرون إلى أنهما تتشاركان بعض ملامح الوجه وأن الفوارق بينهما كبيرة.

والبعض الآخر كان لديه رأي مختلف، حيث قالوا أن “دينا” تعتبر الأكثر جمالا من شقيقتها ريم البارودي وذلك بسبب ملامحها شرقية مميزة.

عقد قران شقيقة ريم البارودي

وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي، قبل شهور عقد قران شقيقتها دينا على كابتن طيار حسام مراد، والذي احتفلت به في حضور عائلي مقتصر.

ونشرت ريم البارودي، مجموعة صورة لشقيقتها، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: تم عقد قران شقيقتي دينا البارودي علي كابتن طيار حسام مراد.. ألف مليون مبروك.

وتفاعلت الجماهير على مدي الشبه بينهما وقال أحدهم: أحلي من بعض، ألف مبروك وربنا يتمم بخير، ما شاء الله على الجمال.

وكشفت ريم البارودي مؤخرًا إصابة شقيقتها، بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العائلة جميعها أصبحت مخالطة، وفي انتظار نتيجة التحاليل.

من هي ريم البارودي؟

ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بإثارة الكثير من الجدل داخل الوسط الفني أو خارجها سواء على مستوى حياتها الشخصية أو علاقتها بأصدقائها.

ولدت الفنانة ريم البارودي في السادس من شهر أكتوبر الأول سنة 1978 في محافظة القاهرة، لعائلة تعتبر من العائلات المرموقة في مصر واسمها الحقيقي هو “رهام مجدي مدحت البارودي”.

نشأت البارودي في عائلة فنّية، حيث تجمعها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي فهي ابنة عم شمس البارودي، كما لها نفس الأصول السورية.

درست ريم جميع المراحل الدراسية في محافظة القاهرة حتى حصلت على الشهادة الثانوية مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة، لكنها لم تعمل في هذا المجال مطلقا.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفني وهي في عمر الخامسة عشر، عندما وقفت أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، لكنها ابتعدت بعد ذلك لفترة طويلة قاربت 11 سنة بسبب انشغالها بالدراسة.

عادت لتبدع في أول عمل فني لها عندما قدم لها المخرج الكبير جلال الشرقاوي أول دور لها، وأسند إليها دور بطولة في مسرحية “دستور يا أسيادنا” التي كانت من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة حنان شوقي، وعرضت لأول مرة في عام 1995.

لفتت النجمة الأنظار نحوها من خلال الدور الذي قدمته في المسرحية، الأمر الذي جعل كبار المخرجين والمنتجين يقدمون العروض الفنية، لتحقق البارودي بعد الكثير من الشهرة في الدراما المصرية.

حياتها الشخصية

تعتبر الفنانة ريم البارودي من أكثر النجوم إثارة للجدل داخل الوسط الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر في حياتها الشخصية، حيث اتهمت ريم البارودي باختطاف الفنان أحمد سعد من زوجته مستغلة صداقتها مع زوجته.

بدأت القصة عندما وقعت ريم البارودي في حب المطرب أحمد سعد بعد علاقة صداقة قوية في الوقت الذي كان متزوج فيه من غيرها وتزوج منها بعد طلاق زوجته الأولى، لكن لم يستمر زواجهما سوى 21 يوما.

وأثار الثنائي الجدل حول مدة زواجهما، حيث صرّح أحمد سعد خلال لقائه الإعلامي في برنامج “شيخ الحارة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلا:” الزواج لم يدم سوى 6 أيام”.

لترد عليه “البارودي” من خلال نفس البرنامج بأن الزواج دام 21 يوما، والانفصال تم عن طريق موافقة الطرفين، وكشفت ريم عن عدم تحملها العيش مع أحمد وكان قرار الانفــ صال أقوى.

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث حصلت قصة أخرى مع صديقتها الفنانة سمية الخشاب عندما حصلت الأخيرة على رقم الفنان أحمد سعد بحجة وجود عمل فني يجمع الثنائي، لتتفاجئ ريم بزواج بإعلان زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.

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