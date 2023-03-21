المطرب وائل كفوري يكشف عن حفلته القادمة

كشف المطرب وائل كفوري عن حفلته القادمه والتي ستقام باستراليا يوم 13 و14مايو 2023 حيث نشر بوستر لحفلته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.يذكر انه تداولت خلال الأسابيع الماضية أنباء عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري، من فتاة مغربية وانشرت تلك الانباء بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء رد كفوري على هامش حفل أحياه في الليلة الثانية من حفلات "بلو مار" في جمهورية الدومينيكان، حينما سأل: "أين الخاتم؟ قالوا إنك تزوجت من مغربية وليس لبنانية"، فرد ضاحكا: "قالوا"، وردد الكلمة أكثر من مرة، ليضيف: "لا، لم أتزوج".

وساله احدي الصحفيين .. "هل أنت مغروم"، ليجيب: "أنا دائما في حالة غرام".

وكانت وسائل إعلامية كثيرة تحدثت عن استعداد كفوري الزواج من فتاة مغربية تدعى ماجدة أليموس، وهي من خارج الوسط الفني، من خلال زواج مدني، سيتم في قبرص.

ونفت أليموس الأخبار المتداولة حول علاقتها بكفوري وزواجهما قريبا، وكتبت في منشور عبر حسابها في "إنستجرام": "كل ما نشر في اليومَين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة".

ويذكر ان آخر أعمال الفنان وائل كفوري هي أغنية ست الكل والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي سليم عساف.

ونجحت الأغنية في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 26 مليون و500 ألف، وتعد واحده من أنجح أغاني الفنان وائل كفوري.

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