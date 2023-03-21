شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يمازح جمهور مسسلسل ضرب نار:"أوعى طالقة تيجى فيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم ماجد المصرى، جمهور مسلسل " ضرب نار"، الذى يعرض حصريا على قناة on في رمضان 2023، موجها نصيحة لكل مشاهدي المسلسل.

وقال ماجد المصرى:" كل سنة و حضراتكم طيبيين نصيحة وأنتوا بتتفرجوا على مسلسل ضرب نار خلى بالكم طالقة تطلع كده أو كده أنا مش مسئول كل سنة وأنت طيبيين".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

تتعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع المخرج مصطفى فكرى للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعد مسلسلى "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، و"اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2021.