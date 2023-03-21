شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تنتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة ليلى علوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "آخر إصدار"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

والأغنية هي الأولى لنانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

ونشر المنتج محمد حامد صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل الاستوديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب معلقا: " مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم " شوجر دادي" .





ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

الفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.