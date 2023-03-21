شكرا لقرائتكم خبر عن The Outwaters فيلم رعب جديد يستقبل مشاهدوه إنذارات على ساعة Apple الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد من مشاهدى فيلم الرعب الجديد The Outwaters عن طفرات في أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب الخاصة بهم على ساعة Apple الذكية، طرح العمل الجديد في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 فبراير الماضى، على أن يعرض بـ المملكة المتحدة في 7 أبريل المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



The Outwaters

وإلى جانب زيادة معدل ضربات القلب، أوضح بعض المشاهدون إنه تسبب في "القيء" بالنسبة لهم، بسبب المشاهد المرعبة "المقززة"، The Outwaters هو فيلم رعب يروي قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يسافرون إلى صحراء Mojave لعمل فيديو موسيقي، ومن ثم تبدأ أصوات غامضة في متطاردهم، ومن هنا تبدأ رحلتهم المرعبة.

زعم أحد مستخدمي Twitter أن الفيلم تسبب في تنبيه Apple Watch مرتين لتنبيه "ارتفاع معدل ضربات القلب"، حيث كتب أن الفيلم يحتوي على "واحدة من أكثر التسلسلات المروعة والصادمة التي مررت بها في فيلم رعب تم العثور عليه".

وكتب مشاهد أمريكي آخر: "كان الأمر مربكًا ومزعجًا ومثيرًا للقلق للغاية" ، بينما ادعى آخرون أنهم اضطروا إلى "مغادرة دار العرض "للتقيؤ".

حصل فيلم الرعب The Outwaters حتى الآن على تقييمًا بنسبة 72٪ من النقاد العالميين من على Rotten Tomatoes.