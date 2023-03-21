شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يعودون بقوة لتقديم أغانى تترات مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام عودة نجوم التسعينات لتقديم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرز هؤلاء النجوم هو الكينج محمد منير الذى يغنى تتر مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة CBC، والأغنية ستكون من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبي الفنان محمد رحيم، أما الأغنية الأخرى فهى ما أعلنه المخرج خالد يوسف عن غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع.

كذلك النجم مدحت صالح حيث يغنى تتر مسلسل "حضرة العمدة"، الذى تخوض بطولته النجمة روبي، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان على قناة الحياة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، فيما يقدم الفنان محمد الحلو تتر مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، برفقة الفنانة حنان ماضى، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز

أما الكابو حميد الشاعرى سيغنى تتر مسلسل " مذكرات زوج " بطولة طارق لطفى والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، والنجم هشام عباس يغنى تتر مسلسل " الصفارة " بطولة احمد امين .

يعرض مسلسل "الصفارة"، للنجم أحمد أمين حصريًا على قناة "dmc"، في سباق دراما رمضان، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "فؤاد" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.



محمد الحلو محمد الحلو

هشام عباس



حميد الشاعرى حميد الشاعرى