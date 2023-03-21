فنانة مصرية شهيرة تعلق على ظهورها في برنامج “رامز نيفر إند”: “والله حرام”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 05:46 مساءً - علقت الفنانة نهال عنبر على مشاركتها وظهورها في برنامج الفنان رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”، والذي سيقدمه في الموسم الرمضاني المقبل كعادته كل عام مع برامج المقالب .

نشرت نهال عنبر صورة من ظهورها ببرنامج “رامز نيفر إند”، والتي تم الكشف عنها في البرومو الدعائي الخاص بالبرنامج عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الصورة، مشيرة إلى صعوبة ما مرت به في البرنامج والمقلب الذي تعرضت له قائلة: “والله حرام اللي رامز بيعمله فينا ده” .

وكان قد شارك الفنان رامز جلال متابعيه على موقع “انستجرام” البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند”، والذي كشف من خلاله عن بعض النجوم سواء في مجال الفن أو الرياضة ممن وقعوا ضحايا له .

فجاء من بينهم: مصطفى كامل، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ياسمين عز، شيماء سيف، أحمد السقا، أحمد حاتم، رضا عبد العال، رنا رئيس، محمود كهربا، إمام عاشور، محمد فؤاد، هنادي مهنا وغيرهم .