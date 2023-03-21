كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 05:46 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .
نشرت مايا دياب الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها في لقطات مختلفة برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهم .
وأرفقت مايا دياب الصور بتعليق تحدثت من خلاله عن قيمة الأم، فكتبت: “الأم، حيث تبدأ الحياة وحيث تنتهي الحياة والباقي تفاصيل ممتعة” .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب الغنائية كانت أغنية “حلو ده”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما .
كما طرحت مايا دياب مؤخرا الفيديو كليب الخاص بأغنيتها “ديالي”، والتي تؤديها باللهجة المغربية لأول مرة .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة لثلاثة أجيال .. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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