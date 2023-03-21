صورة لثلاثة أجيال .. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 05:46 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .

نشرت مايا دياب الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها في لقطات مختلفة برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهم .

وأرفقت مايا دياب الصور بتعليق تحدثت من خلاله عن قيمة الأم، فكتبت: “الأم، حيث تبدأ الحياة وحيث تنتهي الحياة والباقي تفاصيل ممتعة” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب الغنائية كانت أغنية “حلو ده”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما .

كما طرحت مايا دياب مؤخرا الفيديو كليب الخاص بأغنيتها “ديالي”، والتي تؤديها باللهجة المغربية لأول مرة .