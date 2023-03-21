شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة تكتشف هوية سارق الذهب فى الحلقة 27 من مسلسل "الأصلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 27 من مسلسل "الأصلي" العديد من الأحداث، حيث يقتع صالح القط (فتوح أحمد) وفاروق (إسلام جمال) وعرفة (أيمن الشيوي) بالدخول في شراكة معه، ضمن إحدى الصفقات، مع محاولة فاروق إقناع أخواته أن المكسب مضمون مع صالح القط، لتعويض خسارة الشركة خلال الأيام الماضية.

يحاول مصطفى (أحمد كشك) إقناع فريال بمساعدته في العودة إلى فريدة (ندى كامل)، معترفا بخطئه، كما يخبرها أنه يحبها، وأنه يريد أن تعود له بسبب ابنته سلمى وليس من أجل المصالح والمال.

كما حاولت فاطمة الأصلي (ريهام عبد الغفور) معرفة هوية سارق الذهب من أحد التجار في السوق، لتعلم في النهاية أن زوج ابنة خالتها بيجو (ميدو ماهر) هو من قام بسرقة الذهب لتذهب إليه في منزله لأخذه.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.