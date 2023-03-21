شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف للمرة الأولى في دراما تاريخية دينية بمسلسل "رسالة الإمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الممثلة سلمى أبو ضيف على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس مسلسل "رسالة الإمام"، والذي يُعرض على قنوات الحياة، cbc، dmc ومنصة Watch It، في موسم رمضان 2023.

ومن خلال مسلسل "رسالة الإمام" تجسد النجمة سلمى أبو ضيف شخصية (هند) في أولى تجاربها في الأعمال التاريخية الدينية، وباللغة العربية الفصحى، وعبرت الممثلة عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل برمضان المقبل خصوصا أنه يحمل جانب روحاني.



سلمى ابو ضيف



سلمى ابو ضيف





أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي، ومعه أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.