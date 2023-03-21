شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ومي عز الدين من كواليس مسلسل "سوق الكانتو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "سوق الكانتو" الذي يعرض في رمضان المقبل عبر شاشتها، حيث نشرت عدة صور من كواليس العمل، والتي أظهرت أبطال العمل، أمير كرارة، مي عز الدين، شيرين، مها نصار.

أمير كرارة

وكان صناع العمل قد طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليز، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة حصريا على قناة dmc و المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



مي عز الدين

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مها نصار



ندى موسي