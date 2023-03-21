شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يعود للسينما بفيلم رومانسي بعد غياب 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامو زين عن عودته للسينما بعد 17 عاما من الغياب عن آخر فيلم شارك في بطولته والذي طرح في 2006 حيث جسد شخصية "عادل"، وقال سامو زين لـ الخليج 365 إنه قصة الفيلم من تأليف سلمى محمد صلاح بمشاركته بالإضافة لـ إسماعيل الأبرص الذى يتولى أيضا مهمة الإخراج.

ويشارك فى بطولة العمل بجانب سامو زين عدد من الممثلين من مصر والوطن العربى ويصور خلال أيام.



سامو زين

النجم سامو زين سبق وطرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

و أعرب الفنان سامو زين عن سعادته البالغة بإحيائه حفل عيد الحب فى العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى أنه يستعد لطرح أغنية سودانية قريبا، كما ظهر سامو خلال الحفل بالزى السودانى الرسمى.