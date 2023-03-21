كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 03:50 مساءً - حرصت الفنانة شيرين رضا على توجيه رسالة إلى والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس .
نشرت شيرين رضا صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” في أحدث ظهور لها، وأرفقتها بتعليق عايدتها من خلاله .
فكتبت شيرين رضا في تعليقها على الصورة معربة عن حبها لوالدتها: “بحبك يا ماما .. عيد أم سعيد لأجمل امرأة رأيتها في حياتي” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين عايدوا والدة شيرين رضا بمناسبة عيد الأم، مشيدين بجمالها .
كما أشار الكثيرون إلى وجه الشبه الكبير بينهما، لافتين إلى أن الفنانة شيرين رضا سوف تصبح في شكل والدتها عندما تكبر أكثر بالعمر .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لوالدة الفنانة شيرين رضا .. والجمهور: “شبهك أوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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