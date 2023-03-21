أحدث ظهور لوالدة الفنانة شيرين رضا .. والجمهور: “شبهك أوي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 03:50 مساءً - حرصت الفنانة شيرين رضا على توجيه رسالة إلى والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس .

نشرت شيرين رضا صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” في أحدث ظهور لها، وأرفقتها بتعليق عايدتها من خلاله .

فكتبت شيرين رضا في تعليقها على الصورة معربة عن حبها لوالدتها: “بحبك يا ماما .. عيد أم سعيد لأجمل امرأة رأيتها في حياتي” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين عايدوا والدة شيرين رضا بمناسبة عيد الأم، مشيدين بجمالها .

كما أشار الكثيرون إلى وجه الشبه الكبير بينهما، لافتين إلى أن الفنانة شيرين رضا سوف تصبح في شكل والدتها عندما تكبر أكثر بالعمر .