بالصورة – تعرّفوا على “رامي” الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي والوريث الشرعي الوحيد المتبقى من العائلة.. لا يشبههم أبدًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 03:50 مساءً - “أكتر حاجة سببت ليا ألم بعد وفاة هيثم هي التشكيك في اني أخوه “، تلك الكلمات التي قالها رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي في واحد من أحاديثه الصحفية، قبل عودته إلى لندن بعد انتهاء مراسم عزاء شقيقه هيثم.

وقال رامي بركات في الذكرى الثالثة لوفاة شقيقه: “هيثم أحمد زكي دائما على بالي مش بس هفتكره في ذكرى الوفاة.. هيثم طول الوقت معايا بروحه وقلبه، وربنا يصبر كل محبيه ويصبرنا على فراقه”.

من هو رامي شقيق هيثم زكي؟

رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التى رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، والتى سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي وأنجبت نجلها “هيثم”، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات وأنجبت ابنها “رامي”، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.

علاقة هيثم زكي بأخيه رامي؛ ولماذا عاش وحيدًا؟

كشف عزالدين بركات، الزوج الثاني للفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد نجلهما “رامي بركات” أن علاقة الفنان هيثم أحمد زكي، بأخيه من الأم “رامي”، لم تنقطع، بالرغم من أنهما عاشا في بلدين مختلفين.

وأوضح “بركات” في تصريح صحفية: “لم تنقطع العلاقة بينهما، ونفذت وصية هالة بأن يكونا على تواصل دائما، فهيثم كان يزورنا في لندن بشكل دائم، كما كان رامي يحرص على زيارة شقيقه أثناء زيارته لمصر“، واستكمل: “كانت علاقتهما طيبة، وفي كل مرة كنا نتحدث معه، لم نكن نشعر بهذه الوحدة التي كان يعانيها، بل كان يعطينا إحساسا بالسعادة والارتياح”.

رامي بركات يحتفل بخطوبته

وكان آخر ظهور لـ رامى بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حين شارك صورًا من حفل خطوبته، والذى احتفل به عام 2020 فى جو عائلى بسيط، وظهر رامي وعروسه بتول فى حفل الخطوبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط.

وفاة هيثم أحمد زكي

وتوفي هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية في 7 من شهر نوفمبر عام 2019، وكانت وفاته صادمة ومفاجئة للجميع، حيث كان لا يزال في منتصف عقده الثالث ولا يعاني من أي مشكلات صحية.

وتعود الواقعة، إلى مساء السابع من نوفمبر عام 2019، حينما أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ، بعدما عُثر عليه مفارقا للحياة داخل شقته.

وفاة هيثم أحمد زكي في سن صغيرة، أدى إلى مزيد من الشكوك حول وفاته، فتحرك البحث الجنائي لكشف ملابسات الوفاة، والوقوف عن كونها طبيعية أم لا، وروى الشهود أن «هيثم» كان يعاني من إعياء في ليلة وفاته، وشعر بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، فذهب إلى الصيدلية المجاورة له لتناول عقار يخفف من آلامه.

لم يكن يعلم هيثم أحمد زكي، أن حالته حرجة، وتحتاج للنقل إلى المستشفى، وتصرف بشكل عفوي، وتناول العقار ودخل إلى شقته لأخر مرة في حياته، بعدها فارق الحياة، وكشفت التحقيقات، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

في يوم الواقعة، تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا بتاريخ 7 نوفمبر من دينا.ف 48 سنة مخرجة وانجي. أ 26 سنة بكالوريوس إعلام تفيد أن هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق علي باب الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

سر إختفاء هيثم زكي عن الاعلام قبل وفاته

يُذكر أن كشف الإعلامي محمد الغيطي، سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وقال محمد الغيطى، خلال برنامجه «كلام مع الغيطي» شاشة «الحدث اليوم»: «إن السر وراء اختفاء هيثم أحمد زكى فى هذه الفترة، وكما روت لى الفنانة عفاف شعيب، هو اتهامه فى بعض الجرائم بسبب سرقة سلاح والده أحمد زكى، والذى قام بتجديد رخصته باسمه، وذلك خلال فترة حالة عدم الانضباط التي شهدتها مصر عام 2011».

الخليج 365

الخليج 365