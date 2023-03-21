شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، والدتهم بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس، بطرق مختلفة، حيث نشرت الفنانة كارول سماحة صورة برفقة ابنتها ووالدتها بمناسبة عيد الأم، وكتبت كارول سماحة قائلة : " أحلي غمره بالدنيا "وكتبت حنان مطاوع :"مش بس عيد الأم ده كمان عيد ميلاد السند وبهجة حياتي ماما، ربنا يبارك في عمرها وصحتها ويخليها ليا".





وكتب الفنان إدوارد قائلا، "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي.. وحشتيني أوي في عيدك أنا أصلا عايش بدعواتك وبركتك عليا.. بحبك يا أمي" وكتبت فيفى عبده:" الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة اقولك انتي وحشتيني أوي الله يرحمك يا رب، كل عيد أم و كل الأمهات بخير و ربنا يرحم الأموات منهم"، كما نشر عدد من الفنانين صور برفقه والدتهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا

طرح النجم عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة بعنوان "أمى الدنيا" عبر قناته على اليوتيوب تزامنًا مع عيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس وأغنية أمي الدنيا من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق كما طرح أغنية "سلام سلام" كلمات مصطفى ناصر والموزع الموسيقى تيام، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى

وفى أول الأغنية وجه عمرو مصطفى رسالة لوالدته، معبره عن افتقاده الشديدة ليها وكتب قائلا:" ربنا يرحمك يا أمى واحشتينى "

وكان الفنان عمرو مصطفى قد طرح أغنية يا دايرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو.

وسبق أن حقق عمرو مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغاني ألبومه الذي حمل اسم غيرك مين، وتصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

كما طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية "سيبوه"، رابع أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم غيرك مين، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، كمان زياد ياسر.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات مؤخرا من ألبومه الجديد "غيرك مين"، أبرزها: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية "رقصة" التي تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.