بالصور – هذا هو منزل نجوى كرم في لبنان.. ديكور جمع بين الطراز الشرقي والكلاسيكي.. ما رأيكم بذوقها؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:47 مساءً - نشر خبير التجميل محمد حيفاوي صورةً لمنزل الفنانة نجوى كرم من الخارج لدى مروره بقربه، وعلّق قائلاً “كلّ ما إشتقلك، بمرق من تحت بيتك لأنّي بحبّك كتير”.

وفي حين أشعلت هذه الصورة لمنزل نجوى كرم مواقع التواصل الإجتماعي، إخترنا لكم مجموعة صورٍ لشمس الأغنيّة اللبنانيّة من داخل منزلها كشفت عن ديكور بيتها.

فيلا نجوى كرم من الخارج

تتألف فيلا نجوى من طابقين وتتميز بالحجر الصخري الذي يلفها من الخارج والداخل، وقد استخدمت مختلف أنواع الحجارة الحديثة والمودرن الخاصة لتلبيس الحيطان الخارجية. كما ونلاحظ وجود أشجار الأرز وأشجار أخرى مثمرة التي حرصت نجوى على وجودها في حديقة الفيلا.

تقع فيلا الفنانة نجوى كرم بمنطقة عين سعادة في لبنان، التي تزخر بمنازلها المزدانة بالقرميد الأحمر وبأبنيتها المتناسقة، كما ترتفع نحو 600 متر عن سطح البحر وتبعد حوالي 13 كلم عن العاصمة بيروت.

الخشب عنصر أساسي في الديكور الداخلي

وفي جولة على صورها، لاحظنا أن نجوى كرم قد إختارت الخشب بألوانه المتعدّدة كعنصر أساسي في ديكور منزلها، كما يطغى الطابع الكلاسيكي على أثاث غرفة الجلوس، ما يمنح منزلها الكثير من الدفء.

غرفة المعيشة في فيلا نجوى كرم

بالرغم من أن نجوى كرم معروف عنها حبها للألوان الجريئة التي تعتمدها في اطلالاتها على المسارح وفي كليباتها، إلا أنها في منزلها ذهبت إلى اعتماد ألوان داكنة، حيث نلاحظ في غرفة المعيشة اعتمادها أثاث من الجلد باللون البني، وقد كسرته قليلاً بتوزيعها وسائد ملونة، ووجود تلبيس من الحجر الصخري الملون على الجدار.

صالون الفيلا

تبدو ألوان صالون فيلا نجوى كرم منسجمة مع ألوان غرفة المعيشة، ولم تبتعد فيه عن مشتقات اللون البني، والمميز في هذا النوع من الديكورات هو سهولة مزجه بين النمط المودرن والكلاسيكي، من خلال وضع الأثاث المودرن مع التحف والأنتيك الخشبية لتعطي المكان مزيجاً مثالياُ بين النمطين.

ديكورات خشبية

يسيطر الخشب في كل مكان في فيلا نجوى كرم، وبما أن المنزل يتسم بالديكور الشرقي الكلاسيكي، جاء طراز الباب شرقيا بامتياز، وفي معظم الأحيان يكون الخشب في تلك الحالة مطعّماً بالنحاس، ويتميز بالزخارف الشرقية كما فعلت نجوى.

إن استخدام نجوى للخشب في المنزل منحه طابعا رائعا؛ حيث أن الخشب يتناسب مع الطابع الكلاسيكي أو المودرن العصري، ويتسم بالمرونة في الديكور الداخلي للمنزل، ويمكن استغلاله بطرق مختلفة.

طابع شرقي في التصميم

يتسم منزل نجوى كرم بديكور شرقي، لذا يفضّل أن يكون الديكور الخشبي ذا طراز شرقي. وغالباً ما يكون الخشب محفوراً بزخارف شرقية غنية، كما لاحظنا في عدد من غرف المنزل وفي غرفة الطعام التي تتّسع لأكثر من ثمانية أشخاص.

كما ظهرت الزخرفة في المكتبة الخشبية التي وضعت نجوى عليها جوائزها وصورها التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية.

الدرج الداخلي

يتماشى نوع الدرج الداخلي الذي اختارته نجوى كرم مع الطراز السائد في المنزل؛ فقد اختارت أرضيته من الحجر الصخري، ودرابزينه من الخشب الناعم والبعيد عن الزخرفة.

اللافت أن نجوى كرم وضعت في أسفل الدرج صورة كبيرة لها مصنوعة من قطع البازل، أضافت الكثير من الحيوية على المكان، كما علقت صورتين لها في ممر الطابق العلوي، وهي تجلس داخل وردة زهرية مليئة بالحب والحياة.

نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها الـ 57

من ناحية أخرى ، أحتفلت شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم، مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 57، إذ ولدت في 26 فبراير عام 1966.

هنأت عدد من النجمات، الفنانة نجوي كرم بمناسبة عيد ميلادها، بالعديد من التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “نجوانا الرّاقيه الأنيقه المخلصه لفنها وأحبتها كل سنه وأنتي في تجدّد دائم وجمال ونجاح”.

وكتبت نوال الزغبي: “بتمنالك بيوم عيد ميلادك السعادة والصحة والحب، بتلبقلك الحياة، ضلّك شعّي نجومية وجمال”، ومن جانبه حرصت نجوى الرد عليها قائلة: “الحياة بتلبق لحدا كتير محبّ متلك ومتل محبتك الذهبية، شكرا من القلب”.

نجوى كرم وإنسانيتها

قبل أسابيع قليلة، أعلنت صحفية لبنانية عن تبرع الفنان نجوي كرم بمبلغ مالي ضخم الى ضحايا زلزال سوريا ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام .

وكتب الصحفية اللبنانية : تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم بـ2 مليون دولار، لمساعدة الشعب السوري، الذي تضرر من نكبة الزلزال.

آخر أعمال نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “ساعة بيضا” التي أصدرتها في شهر تموز/يوليو الماضي، وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” الرسمية بموقع (يوتيوب).

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “حلوة الدنيى” على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية:”وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي”.

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