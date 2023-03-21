“أصبحت حرة” .. حلا شيحة تثير الجدل من جديد حول انفصالها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها برسالة غامضة، أثارت من خلالها الجدل من جديد حول انفصالها وطلاقها من الداعية والمنتج معز مسعود .
كتبت حلا شيحة عبر حسابها على موقع “انستجرام”من خلال خاصية الاستوري: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟، أصبحت حرة” .
وكانت قد فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها منذ فترة بحذف جميع منشوراتها وصورها بحسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها معز مسعود .
كما اختارت صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .. ثم بدأت بمشاركة صور لها بدون حجاب مناسبات مختلفة .
وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .
فيما لا يزال معز مسعود يحتفظ بصوره معها ويتابعها على “إنستجرام”، بعد إلغائه كل المتابعات من حسابه لتكون حلا شيحة الوحيدة ضمن قائمة متابعيه .
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