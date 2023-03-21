بعد أن وصفتها ب “المجنونة” .. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:47 مساءً - استضافت الإعلامية ريهام سعيد في حلقة يوم أمس الإثنين من برنامجها “صبايا الشمس” الفنانة ريم البارودي، في لقاء أعلنوا من خلاله انتهاء الخلاف والقطيعة بينهما والتي استمرت حوالي 3 سنوات .

نشر الحساب الرسمي لقناة “الشمس” على موقع “فيس بوك” مقطع فيديو من كواليس مقابلة ريم البارودي لريهام سعيد بالبرنامج، ظهرت فيه الأخيرة وهي تتحدث عن “البارودي” وتقفان على حافة حمام السباحة .

قالت ريهام سعيد عن ريم البارودي، متحدثة عن بعض صفاتها: “إحقاقا للحق علشان مبقاش كدبت عليكم، صحبتي وحبيبتي وكل حاجة لا شك، ومجنونة رسمي وعصبية وبتفقدي وعيك” .

لتقوم ريم البارودي بدفع ريهام سعيد في حمام السباحة بعد أن وصفتها ب “المجنونة”، وعلقت قائلة: “مجنونة بمجنونة يالا بينا .. هي قالت إن أنا مجنونة، أنا عصبية بس مش مجنونة” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1294617004744315&t=0

وكانت قد حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تقديم واجب العزاء لريم البارودي في وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي، وذلك على الرغم من الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصل البعض منها إلى ساحات المحاكم .

وظهرت ريهام سعيد في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب ريم البارودي لمواساتها ومساندتها بعد وفاة والدها .