نزار الفارس يهاجم رانيا يوسف: “تبحث عن التريند من خلالي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 02:47 مساءً - خرج الإعلامي العراقي نزار الفارس للتعليق على التصريحات التي أدلت بها الفنانة رانيا يوسف مؤخرا ضده، وأشارت من خلالها إلى أنه كان قد تحايل عليها لإجراء مقابلة معها، والتي كانت سبب الخلاف بينهما بعد ذلك .

أكد نزار الفارس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “النهار” اللبنانية على أن ما قالته رانيا يوسف غير صحيح وأنه لم يتحايل عليها لكي تظهر معه في برنامجه، وأنها دائما ما تبحث عن تصدر التريند من خلاله عن طريق الحديث عنه .

فقال: “رانيا يوسف تبحث عن تصدّر الترند على حسابي وهذا واضح للجميع، إذ تتحدث عنّي بالبرامج كثيرًا، ولم أفعل مثلها، فأنا مذيع عراقي معروف ولا صحة لما تذكره نهائيًا” .

تابع: “لم أتحايل عليها كيّ تظهر معي ببرنامجي الجماهيري .. بكل أسف رانيا يوسف تكذب وتصدق ما تقول .. ما ذكرته رانيا يوسف كله غير صحيح، وبالفعل تبحث عن التريند من خلالي” .

وكانت قد أذاعت قناة “القاهرة والناس” البرومو الدعائي لأولى حلقات برنامج “حبر سري” في موسمه الجديد بشهر رمضان 2023، والتي تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة بها مع الإعلامية أسما إبراهيم .

وظهرت رانيا يوسف في البرومو الدعائي وهي تتحدث عن خلافها مع الإعلامي نزار الفارس والذي وصل إلى القضاء بسبب أزمة حوارهما الشهير ببرنامج ”مع الفارس” على قناة “الرشيد” العراقية وما تتضمنه من أسئلة وصفت ب “الجريئة” .

فقالت رانيا يوسف في برومو الحلقة: “أنا استقبلته لإنه مكنش مصري، واتحايل عليا إنه يعمل اللقاء ده علشان يتشهر في مصر ويشتغل” .