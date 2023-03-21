شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يطلق قافلة طبية مجانية للأطفال بعد إصابة ابنه بمرض مناعي نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان الكبير محمد ثروت قافلة طبية خيرية للكشف عن العيوب الخلقية في القلب للأطفال بالمجان في قري محافظة الغربية تحت شعار "سلامة قلبك"، بعد إصابة نجله المخرج أحمد ثروت بمرض مناعي نادر وسفرة للعلاج بالخارج، ومن المقرر أن تصل اليوم القافلة الطبية إلى بشبيش مركز المحلة الكبرى بالغربية، وذلك من خلال المؤسسة الخيرية الخاصة به.

يذكر أن الفنان والمخرج أحمد ثروت تعرض خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.





وكان الفنان الكبير محمد ثروت كشف تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، قائلًا: "إصابه أحمد وعلاجه تشهد حالة قدرية فبدأنا في مصر رحلة فحوصات والمرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر وهي في غاية الأهمية وربنا أراد أن تكون المرحلة الأولى من العلاج في مصر تحت إشراف الطبيب محمود حميدة".

وتابع أنه: "رغم أن استخدام الكورتيزون يحتاج لقرار جريء لكن الطبيب محمود حميدة في مصر أخذ قرارا جريئا وهو استخدام الكورتيزون بجرعات مكثفة وعالية اسهمت في تقليص الانتشار ووقف تفشي المرض الذي كان من الممكن أن يصل إلى الرئتين والمخ حتى إن الاطباء في ألمانيا أشادوا بالاطباء المصريين بالعلاج المبدئي وقالوا قرار جريء في توقيت مهم".

وأضاف: "المرحلة الثانية من العلاج كانت في ألمانيا واستقبلتنا الطبيبة المعالجة وطلبت منا الانفصال عن بعضنا منعًا للتوتر والقلق وقالت لازم ماتبقاش معاه حتى لا أنقل له توتري ولا يحدث العكس فتتأخر الاستجابة للعلاج، والوضع كان صعبا في لحظة من اللحظات لقيت ابني مش عارف يمشي".

وعن آخر التطورات الصحية أوضح: "عشان نبقى صُرَحا مع بعضينا أحمد مش قادر يقف على رجليه الآن واللي حصل قدر الله وهو متقبله جدًا وربنا منزل عليه رضا وسكينة والوضع صعب".