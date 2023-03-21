شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سمية الخشاب عن أحمد سعد بعد صورته مع ويل سميث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة سمية الخشاب، الرد على أحد متابعيها بعد نشره صورة النجم العالمي ويل سميث مع النجم أحمد سعد، عبر حسابها على تويتر، وردت سمية قائلة:" أحمد سعد صوته رائع وموهبته ما تقلش عن أي فنان عالمي".

فاجأ المطرب أحمد سعد متابعيه، من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بنشر مجموعة من الصور بصحبة نجم هوليود ويل سميث، حيث ظهر الأخير وهو يرقص على نغمات أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، كما علق سعد على صورتهما بكتابة تعليق قال فيه: "إيه ويل سميث الحلو ده"، وما أن نشر سعد الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال سعد أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان 2023، حيث ما زلت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة، خاصة أن المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان .

وأغنية "أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.