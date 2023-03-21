شكرا لقرائتكم خبر عن "ولسه يا دنيا" الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل "جعفر العمدة" بصوت على لوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية الثالثة "ولسه يا دنيا" غناء المطرب علي لوكا، من مسلسل "جعفر العمدة"، ويعرض المسلسل حصريًا على قناة "dmc"، في سباق دراما رمضان.

ونشر محمد رمضان الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا"الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة ولسه يا دنيا، غناء علي لوكا شكرا على هديتك العظيمة يا لوكا، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح".

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي الأغنية الدعائية الأولى للمسلسل بعنوان "أنا قادر" غناء الفنان أحمد سعد، والتي شارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر هشام الجخ،و الأغنية الدعائية الثانية للمسلسل بعنوان "أنا كبيرها"، غناء إسماعيل الليثي

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.