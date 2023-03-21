شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: صعيدية لأول مرة فى "عملة نادرة" وبتعلم من جمال سليمان وأبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نيللى كريم عن خوضها تجربة الدور الصعيدى لأول مرة في مسلسل عملة نادرة، المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة CBC، وقالت في لقاء في برنامج "its show time"، أنا سعيدة جدا إن المسلسل يجمعنى بأساتذة كبار مثل جمال سليمان وكمال أبو رية والكثير من النجوم.

وأضافت نيللى كريم: "سعيدة إنى التقيت أخيرا مع جمال سليمان وهناك مشاهد كثيرة تجمعنا وصعبة وبستمتع بتمثيله جدا وأوقات بنسى دورى واتفرج عليه، وهو عنده خبرة في الصعيدى وعمله قبل كده وكمال أبو رية نفس الموضوع وبتعلم منهم لان انا اجدد واحدة في الصعيدى، وبشوف اللى سبقونى في الصعيدى كانوا بيتكلموا ازاى وبتعلم منهم".

وتدخل النجمة نيللى كريم منافسات دراما رمضان المقبل مرتدية الجلباب الصعيدى للمرة الأولى فى مشوارها خلال مسلسل "عملة نادرة"، المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، ويناقش المسلسل قضايا تخص المرأة وتدخل فى صراعات مع عائلة زوجها على الميراث وتتعرض للظلم إلا أنها لن تترك حقها .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".