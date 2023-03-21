بالفيديو .. ويل سميث يرقص على أغنية “إيه اليوم الحلو ده” مع أحمد سعد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:50 مساءً - أحيا الفنان أحمد سعد مساء أول أمس الأحد حفلا غنائيا على هامش سباق السيارات فورميولا 1، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من الحفل، وثق حضور النجم العالمي ويل سميث للحفل .

وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني أغنيته “إيه اليوم الحلو ده”، وبجانبه ويل سميث يرقص على أنغام الأغنية، وبدا عليه التفاعل معها بشكل كبير .

كما شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع “انستجرام” صورة تجمعه بويل سميث، أرفقها بتعليق جاء فيه: “إيه ويل سميث الحلو ده” .