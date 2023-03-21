نهال عنبر تثير الجدل وتظهر بشكل مُثير للشفقة بجانب نجلها والجمهور يعلق “دي متبهدلة خالص”… ما القصة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية نهال عنبر ضجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد مشاركتها لقطة مع نجها واتبعتها بتعليق صادم.

حيث علقت نهال عنبر على برومو برنامج رامز نيفر إند، والتي ظهرت فيه مع نجلها المخرج حسام الحسيني، والمقرر عرض البرنامج في السباق رمضان 2023.

نهال عنبر تقع ضحية لـ برنامج رامز جلال

ونشرت نهال عنبر صورة لها مع نجلها حسام من برومو البرنامج، معلقه فيه: والله حرام اللي رامز بيعمله فينا ده.

برنامج رامز جلال نيفر إند

ويشهد برنامج “رامز نيفر إند”، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، محمد رمضان، محمد فؤاد، أحمد حاتم، ياسمين عز، محمد فراج، بسنت شوقي، مُصطفي كامل، إمام عاشور، رضا عبد العال، محمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

ويبدو أن برنامج رامز جلال سيواجه خلاله النجوم والمشاهير صعوبات كثيرة، إذ يبدو من البرومو تعرض ضحايا رامز للعديد من المواقف الخطيرة والصعبة التي جعلتهم ينهارون من الصراخ.

مسلسل نهال عنبر الجديد “عودة البارون”

من ناحية أخرى،شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي عبر موقع “إنستجرام“، صورًا من كواليس تصوير “مسلسل عودة البارون“.

وكانت نهال عنبر قد علقت على المنشور قائلة: “كواليس مسلسل عودة البارون، تأليف وإخراج الأستاذ سامر خضر، وإنتاج الأستاذ محمد منصور”.

مسلسل “عودة البارون” تدور أحداثه حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني “مؤنس” وصديقه القديم “حسن”، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

المسلسل بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي، نهال عنبر، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم.

نهال عنبر تكشف عن دورها في المسلسل

وقالت الفنانة نهال عنبر للمال إنها تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد ” البارون” الذي يقوم ببطولته النجم حسين فهمي ويعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وأشارت إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية مساعدة البارون وتتمتع بصفة ”أدارجية” في التعاملات وهي ”رباب” ، كما يشارك المطرب خالد سليم بشخصية نجل البارون وتنِشأ بينهما بعض العلاقات المتوترة خلال أحداث المسلسل .

ونوهت إلى أن المسلسل من المتوقع أن يشارك في السباق الرمضاني القادم 2023 ، ويسعى فريق العمل للانتهاء من تصوير جميع المشاهد للحاق بالعرض الأول في رمضان.

وتابعت نهال أنها سعيدة بردود أفعال المشاهدين عن دورها في مسلسل” اعمل ايه” مع النجم خالد الصاوي الذي يعرض يوميا حاليا على احدى القنوات ، برغم أنها تقوم فيه بدور شرف فقط ببعض المشاهد لكن الشخصية تركت أثرامع الجمهور منذ بدء عرض المسلسل .

فيلم “يوم 13”

كما تنتظر نهال عنبر عرض فيلم يوم 13 بطولة الفنان أحمد داود، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، دينا الشربيني، شريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني، وعدد آخر من الفنانين، والعمل ومن إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتج لؤي عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، من المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الفطر لعام 2023.

آخر أعمال نهال عنبر في الدراما

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر الدراميه مشاركتها في “مسلسل أعمل إيه” مع نخبة من النجوم الشباب

مسلسل أعمل إيه يُعرض عبر قناة دي أم سي من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، وهو مكن من 45 حلقة و من بطولة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: خالد الصاوي، ندى بسيوني، نهال عنبر، صابرين، ، دنيا المصرى، نور ايهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور قصة العمل حول مشاكل 4 بنات ولكل منهن قصة ورواية مختلفة، منهن من تقع في فخ الحب المزيف، ومنهن من تقع في ألاعيب بعض رجال الأعمال، وغيرها من القصص الحقيقية التي نجدها في المجتمع بكثرة.

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