شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يدق أبواب ميلان خلفا ل بيولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن ميلان يفكر بشكل جادي فى التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق والمنتخب الإسباني، خلفا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ويضع ميلان ضمن أحد شروطه لإستمرار بيولي فى الفترة القادمة، هو تجاوز عقبة نابولي فى دوري الأبطال، والتأهل الدور قبل النهائي، الشئ الذي سيعزز من حظوظ الروسونيري فى تحقيق المفاجأة هذا الموسم بالشمبيزنز ليج.

ويري مسئولي ميلان، أن نتائج الفريق الإيطالي ليست فى أفضل صورها هذا الموسم، على الرغم من التأهل للدور الثمانية بدوري الأبطال، إلا أن الفريق الإيطالي يعاني من العديد من الأزمات.

لا سيما بعدما فقد حظوظه فى الحفاظ على لقب الدوري، بجانب خسارته لكأس إيطاليا بشكل مهين أمام الإنتر، بثلاثية نظيفة، مما يقلل من الثقة الموجودة بين الطرفين.



موقف إنريكي من قيادة ميلان

ومن جانبه، أبدي إنريكي موافقة مبدئية على تولي قيادة ميلان، خاصة أنه لستقر منذ فترة على العودة إلى قيادة الفرق مرة آخري، بعد تجربته القصيرة والغير ناجحة فى قيادته للمنتخبات.

كما يري إنريكي أن ميلان واحدا من أعرق الفرق الأوروبية، والذي لا يمكنه رفض عرضا رسميا منهم، فى حالة حدوث ذلك الأمر، مما يسهل بشكل كبير الأمور التفاوضية بين الجانبين.