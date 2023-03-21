شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية العربي تجسد شخصية "ياقوتة" فى مسلسل "رسالة الإمام" أمام خالد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة أمنية العربي شخصية " ياقوتة " في مسلسل " رسالة الإمام " بطولة النجم خالد النبوي الذي يقوم بأداء وتجسيد لشخصية الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة.

مسلسل "رسالة الإمام " بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.