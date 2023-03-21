شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "زغنبوت" لمحمد العامري تحصد جوائز الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة ، أختتمت فعاليات الدورة 32 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية والذي أقيم في الفترة من 13 وحتي 20 مارس ، ويرأسه الاستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة .

وجاءت جوائز الدورة 32 من المهرجان كالآتي : حصل الفنان محمد العامري علي جائزة أفضل مكياج عن مسرحية " زغنبوت " لفرقة مسرح الشارقة الوطني ، كما حصل الفنان ماجد المعيني علي جائزة أفضل إضاءة عن نفس العرض، وحصل كذلك الفنان إبراهيم الأميري علي جائزة أفضل تأليف موسيقي عن نفس العرض، وحصلت المسرحية كذلك علي أفضل أزياء وإكسسوار .

أما جائزة أفضل ممثلة واعدة فقد حصلت عليها الفنانة سمية الشويهي عن دور عذيجة في مسرحية تفسير بنت ياقوت لفرقة مسرح دبي الوطني ، كما حصل الفنان عبد الله الخديم علي جائزة أفضل ممثل واعد عن دور المخرج المخضرم ان مسرحية " أغنية الرجل الطيب " لفرقة مسرح دبا الحصن ، أما جائزة أفضل ديكور فقد حصل عليها الفنان محمد العامري عن مسرحية " زغنبوت " ، وحصلت الفنانة خديجة بكوش علي جائزة الفنان العربي المتميز عن مسرحية الجلاد لفرقة مسرح خورفكان.

أما جائزة أفضل تمثيل نسائي دور تاني فقد حصلت عليها الفنانة عبير الجسمي عن مسرحية "قائمة الخديج "، وحصلت علي أفضل تمثيل نسائي دور أول الفنانة بدور محمد عن دور أسويرة في مسرحية " تفسير بنت ياقوت " ، بينما جائزة أفضل تمثيل رجالي دور ثاني حصل عليها الفنان سعيد سالم عن دور نصيب بمسرحية " ميادير " ، وحصل الفنان عبد الله مسعود علي جائزة أفضل تمثيل دور أول عن مسرحية " الجلاد " .

وذهبت جائزة التأليف المسرحي للفنان إسماعيل عبد الله عن نص " زغنبوت " ، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فقد ذهبت للفنان عبد الرحمن الملا عن مسرحية قائمة الخديج ، وحصل علي أفضل إخراج الفنان محمد العامري عن مسرحية " زغنبوت " ، وقررت لجنة تحكيم منح جائزة أفضل عرض مسرحي لمسرحية "زغنبوت" لفرقة مسرح الشارقة الوطني .