محمد عادل إمام يحتفي برقص ويل سميث على أغنية فيلم "عمهم".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - احتفي النجم محمد عادل إمام، بوصلة رقص النجم العالمي ويل سميث علي أغنية "إيه اليوم الحلو ده" من فيلمه "عمهم" ونشر محمد الفيديو والذي ظهر فيه المطرب أحمد سعد يغني وويل سميث يرقص من خلال حسابه علي إنستجرام علق عليه بـ " ويل سميث بيغني إيه اليوم الحلو ده".

فاجأ المطرب أحمد سعد متابعيه، من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بنشر مجموعة من الصور بصحبة نجم هوليود ويل سميث، حيث ظهر الأخير وهو يرقص على نغمات أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، كما علق سعد على صورتهما بكتابة تعليق قال فيه: "إيه ويل سميث الحلو ده"، وما أن نشر سعد الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال سعد أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، حيث ما زلت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة، خاصة أن المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل .

سعد مع ويل سميث

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".

سعد وويل سميث

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

سعد وويل سميث