شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تشبه والدتها بفاطمة الأصلي .. فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد الأم علي طريقتها، حيث شبهت والدتها بشخصيتها في مسلسل "الأصلي"، ونشرت صورة برفقتها من خلال حسابها علي انستجرام، وعلقت عليها بـ " كل سنة وكل الأمهات طيبة..فاطمة الأصلي اللي بجد ..القوية، الصارمة ، الحاسمه، المتحكمه.. أحياناً بس اللي في الآخر بيطلع كان عندها حق في كل حاجة..كل سنة وإنتي طيبة يا أمي".



ريهام عبد الغفور ووالدتها



ريهام عبد الغفور

أعلنت قناة dmc عن عرض الحلقتين 29 و 30 – الأخيرة – من مسلسل الأصلى للنجمة ريهام عبد الغفور بشكل متتالى غد الأربعاء الموافق 22 مارس فى تمام الساعة 7.30 مساء، وذلك قبل أن تبدأ القناة فى عرض مسلسلاتها الجديدة خلال شهر رمضان والذى يبدأ يوم الخميس 23 مارس.

شهدت الحلقة الـ 26 من المسلسل اعتراف جابر (حمزة العيلى) لزوجته فاطمة (ريهام عبد الغفور) بخيانته لها، ويبكى مؤكداً أنها السبب فى قيامه بذلك بسبب تجاهلها له طول الوقت وطلب منها أن تسامحه، ولأول مرة تحن فاطمة على جابر وتسامحه وتحتضنه، ويطلب عرفة من بناته أمينة ومنار أن يعملوا له توكيل بالتصرف في ورثكم من أجل الوقوف أمام فاطمة وجلب حقوقهم منها ويقوم ببيع نصيب بناته لصالح القط (فتوح أحمد).

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.