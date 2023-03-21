شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الهناجر تحتفل بذكرى ميلاد الفنان أحمد رمزى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، سينما الهناجر بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد رمزى، بعرض فيلم "ابن حميدو"، ويتحدث المستشار ماضى توفيق الدقن عن علاقة والده الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن برمزى ويدير الندوة التى تعقب عرض الفيلم الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر فى تمام السادسة مساءً، بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلاني، والدخول مجانًا للجمهور.

الفنان أحمد رمزى درس بمدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد دخوله عالم السينما، وأدى دور الشاب الشقى خفيف الظل، وربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ، وكانت أول أفلامه (أيامنا الحلوة) عام 1955 مع صديقه العزيز عمر الشريف، ثم توالت مشاركاته وبطولاته فى السينما بعد ذلك، ومن أهم أفلامه (بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة).

حاول تجربة حظه فى السينما العالمية لكن التجربة لم تكتمل، اعتزل السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينيات، وعاد إليها بفيلم (قط الصحراء) عام 1995، وفى عام 2000 شارك فى بطولة آخر أفلامه (الوردة الحمراء)، باﻹضافة إلى مسلسل (وجه القمر) مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وقد توفى أحمد رمزى فى منزله فى الساحل الشمالى عن عمر ناهز 82 عامًا إثر سكتة دماغية حادة.