شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستحضر إيفات "الكبير أوى 3" فى الجزء السابع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول النجم أحمد مكى، دائما المزج بين الماضى والحاضر في إيفيهات مسلسل الكبير أوى، وهذا ما كشفه في برومو مسلسل الكبير أوى الجزء السابع الذى سوف يعرض في رمضان 2023.

وظهر أحمد مكى وهو يؤدى شخصية جونى، فى مشهد مع محمد سلام ويؤدى شخصية "هجرس"، ويقول سلام "دا غلط على عملية Brain Storm" ليرد عليه مكي "مش لما يكون في برين الأول عشان نستورمه"، وهو نفس الإيفيه في الجزء الثالث من المسلسل وعرض عام 2013.

يعرض مسلسل الكبير أوى 7، للنجم أحمد مكى حصريًا على قناة ON، في سباق دراما رمضان وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.