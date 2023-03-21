شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تنتهى من أغنية جديدة فى شكل رباعيات بمسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مى فاروق من تسجيل أغنية جديدة، تقدمها فى شكل رباعيات خلال أحداث مسلسل "ضرب نار" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON ومنصة Watch it فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وتوزيع محمود طلعت حسبما أكدت مى فاروق لـ"الخليج 365".

وأشارت مى فاروق، إلى أنها اعتذرت عن المشاركة فى أى حفل غنائى خلال شهر رمضان، حيث انها مازالت متأثرة بفقدان والدها الذى وافته المنية منذ فترة قليلة، موضحة أنها اضطرت المشاركة فى حفل بالسعودية بطريقة استثنائية بسبب التزامها مع القائمين على الحفل.

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، أحمد بدير، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، زينة منصور، أيسل رمزى، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.