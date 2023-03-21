شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات أبدعن فى تجسيد الأمومة بالسينما والدراما بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الوطن العربى اليوم الثلاثاء، بعيد الأم واستطاعت السينما والدراما تسليط الضوء على دور الأم من خلال العديد من الأعمال الفنية، ويختلف الدور من فنانة لفنانة أخرى على حسب طريقتها الخاصة في لعب هذا الدور، فعندما نتذكر دور الأم يأتي في ذهننا عدد من الفنانات مثل كريمة مختار، أمينة رزق، فردوس محمد وغيرهم.

وجسدت عدد كبير من النجمات دور الأم بمهارة وبراعة، وفى ذلك التقرير نستعرض أبرز الفنانات اللواتي قدمن دور الأم.

شادية

النجمة شادية من أبرز الفنانات التى جسدت دور الأم بجدارة، فكان لها ظهور مميز بأدوار الأم، كما أنها تميزت بدور الأم المكافحة بفيلم "لا تسألني من أنا"، فكان من أهم الأدوار التي قامت بها في آخر رحلتها الفنية.

تحية كاريوكا

برعت الفنانة القديرة تحية كاريوكا في تشخيص دور الأم بكل جدارة من أهم أعمالها مثل "خلي بالك من زوزو"، "للحب قصة أخيرة"، "الكرنك"،"شاطئ الحب" " أم العروسة".

أمينة رزق

الفنانة أمينة رزق أشهر أم في السينما المصرية حيث إنها جسدت دور الأم ببراعة شديدة ومن أبرز تلك الأفلام "دعاء الكروان والشموع السوداء والعار والمولد وشفيقة القبطية وأمهات في المنفى".

كريمة مختار

جسدت كريم مختار دور الأم بكل احترافية ومهارة وكانت دوما تؤدى دور الأم الطيبة الحنونة، كما اشتهرت بلقب ماما نونة بعد دورها في مسلسل "حمادة عزو".

عزيزة حلمى

قدمت الدور بصدق شديد، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس"، اليتيمتين"، "زمن حاتم زهران"، و"الرقص مع الشيطان" وتميزت بملامح وجهها الهادئة مما جعلها تتميز في دور الأم.

هدى سلطان

تعتبر هدى سلطان واحدة من الفنانات اللواتي أتقنن دور الأم، وظهرت في العديد من الأدوار التي جسدت فيها دور الأم منها " الليل وآخره وآرابيسك وزيزينيا والوتد".

عبلة كامل

قدمت النجمة عبلة كامل دور الأم بشكل كوميدى خفيف الظل، ومن أبرز تلك الأعمال، اللمبي، كلم ماما، سيد العاطفي وعودة الندلة.