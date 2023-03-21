شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران: فخور بالمشاركة في مسلسل "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والمخرج عمر زهران إنه فخور بالمشاركة في مسلسل " الكتيبة 101"، مضيفة إلى أنه يبذل مجهود كبير في التصوير وأنه يصور مشاهده يوميا ومن المقرر أن يستمر في التصوير حتى منتصف شهر رمضان، ويجسد الفنان عمر زهران، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101"، شخصية قائد الكتيبة لأبطال الصاعقة من إخراج محمد سلامة.

وشهد برومو مسلسل "الكتيبة 101" أحداثًا مشوقة ومشاهد أكشن خلال تنفيذ النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف عمليات عسكرية تستهدف الإرهابيين، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسلط البرومو الضوء أيضًا على أن ليس هناك شخص سيفوز بالحرب بالقوة ولكنه يفوز بها بالخدعة.

وهو المسلسل الذى يسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم مثلما يعكس برومو مسلسل "الكتيبة 101".

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.



عمر زهران والمخرج محمد سلامة عمر زهران والمخرج محمد سلامة

ويشارك الفنان والمخرج عمر زهران في مسلسل "سره الباتع" ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.