شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shazam! Fury of the Gods يحصد 65 مليون دولار خلال 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Shazam! Fury of the Gods إلى 65 مليون و500 ألف دولار منذ طرحه يوم 17 مارس الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتان و 10 دقائق.

وانقسمت إيرادات فيلم Shazam! Fury of the Gods بين 30 مليون و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، و 35 مليون دولار بـ دور العرض العالمية.

وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية لوسي ليو لـ فيلم Shazam! Fury of the Gods، العمل الذى يعد الجزء الثانى من فيلم Shazam، ومن المقرر أن تلعب ليو شخصية شريرة جديدة تدعى Kalypso.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركتى New Line و DC Films، وتنضم ليو إلى النجم زاكاري ليفي، الذى يعيد تمثيل دوره في سلسلة الأفلام، جنبا إلى عضوين جديدين في فريق التمثيل راشيل زيجلر وهيلين ميرين، اللتان ستلعبان دور الشرير هيسبيرا، ابنة أطلس وشقيقة كاليبسو.

وعاد ديفيد إف ساندبرج لإخراج السلسلة، على أن يكتب سيناريو العمل نري جايدن، الفيلم الجديد Shazam! Fury of the Gods مستوحى من شخصية دي سي التي أنشأها بيل باركر وسي سي سي بيك.

على أن يدور الجزء الثانى من فيلم Shazam! Fury of the Gods ، حول قصة المراهق بيلي باتسون الذي، عند تلاوته للكلمة السحرية “SHAZAM!” تم ضربه من قبل البرق الحي للآلهة وتحول إلى بطل خارق بالغ يدعى، Shazam.

ليو، شاركت في بطولة الدراما الشعبية Elementary لمدة سبعة مواسم، كما شاركت مؤخرًا في المسلسل الكوميدي Why Women Kill، وعلى الجانب السينمائي، تشتهر ليو بأدوراها في أفلام Charlie’s Angels و Kill Bill.