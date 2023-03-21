شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهرى يجسد دور "حما" محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان طارق النهرى ضمن أحادث مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة watch it، خلال شهر رمضان المبارك، ويجسد الفنان طارق النهرى دور "حما" محمد رمضان ضمن أحداث العمل الذى يدور في اطار اجتماعى شعبى.

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي الأغنية الدعائية الأولى للعمل بعنوان "أنا قادر" غناء الفنان أحمد سعد، والتي شارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر هشام الجخ، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، كما حققت الأغنية 2 مليون ونصف في أقل من أسبوع.

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.