تعليق مثير لـ حلا شيحة بشأن طلاقها من معز مسعود

علقت الفنانة حلا شيحة،بعد الأنباء غير الرسمية التي ترددت حول طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنا مع خلعها الحجاب.وكتبت حلا شيحة، في ستوري عبر صفحته الشخصية على إنستجرام: "أتعلم ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ .. أصبحت حرة".

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