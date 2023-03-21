علقت الفنانة حلا شيحة،بعد الأنباء غير الرسمية التي ترددت حول طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنا مع خلعها الحجاب.وكتبت حلا شيحة، في ستوري عبر صفحته الشخصية على إنستجرام: "أتعلم ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ .. أصبحت حرة".
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كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مثير لـ حلا شيحة بشأن طلاقها من معز مسعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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