ريهام عبد الغفور تكشف حقيقة دخول نجلها عالم التمثيل

تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن والدها الفنان أشرف عبد الغفور وتربيته لها، بجانب ذلك حديثها عن أولادها ودخول ابنها الكبير مجال الفن.
وقالت ريهام عبد الغفور خلال لقائها في برنامج مساء DMC: شغلنتنا متعبة للأعصاب، ووالدي أسسني صح وعلمني إن الإنسان سيرة، وكان له تأثير عليا فنيًا وإنسانيا.
وعن دخول نجلها الوسط الفني، أضافت ريهام: ابني الكبير دارس تصوير سينمائي، ودخل مجال الفن وتخصص في التصوير، وولادي مش بيخافوا مني، ولكن بيخافوا على زعلي.. وأنا بخاف على زعل والدتي جدًا.
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