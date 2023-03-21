ريم البارودى تكشف تفاصيل خلافها مع ريهام سعيد

تحدثت الفنانة ريم البارودي مع ريهام سعيد عن تفاصيل خلافهما، وقالت ريهام: "احنا ما صدقنا اننا اتكلمنا وما أتكلمناش في إيه اللي حصل، ولا احنا زعلنا من بعض ليه، حتى لما قلتلك نطلع في لقاء أنتي قولتيلي هنطلع نقول إيه؟".

وأضافت ريهام سعيد خلال استضافتها لـ ريم البارودي ببرنامج "صبايا الشمس"،على قناة الشمس. "أنا صاحبة مش موجودة، ريهام كانت بتكلمني كتير وأرد كل خمس سنين مرة، وبعدين أرجع أكلمها ما تردش بيكون عندها حاجة".

وقالت ريم البارودي"احنا فينا كتير أوي من بعض، حتى الكوافير بيقول إننا شبه بعض، وفي جمهور بيشوفني بيقولي ريهام سعيد، وساعات كانوا بيغلطوا فيا".

وأضافت ريم البارودي: "الشخصية فينا من بعض كتير، طيبين، أنا بتعصب جدا، وللأسف بقيت عصبية أكتر.

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