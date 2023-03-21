شكرا لقرائتكم خبر عن "ما حصلش حاجة" برنامج يدعم القيم الإنسانية والمجتمعية على 9090 في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محطة الراديو 9090 تقديم موسم جديد من برنامج "محصلش حاجة" للإعلامية بسنت بكر، طوال أيام شهر رمضان المبارك، حرصا منها على دعم القيم الإنسانية والأخلاقية داخل المجتمع المصري.

وللموسم الثاني على التوالي تقدم الإعلامية بسنت بكر برنامج "محصلش حاجة" في قالب درامي ساخر، ويتناول البرنامج معالجة منظومة القيم الإنسانية وبعض السلوكيات الخاطئة التي طرأت على الشخصية المصرية تحت شعار "معلش محصلش حاجة" الجملة التي نالت من المفاهيم الصحيحة والقيم الإنسانية الأصيلة.

ويحاول البرنامج إلقاء الضوء على القيم الأخلاقية الجميلة المتعارف عليها، ومناقشتها بشكل سلس وبسيط يصل لكافة الناس ويضعهم على حافة التفكير ومراجعة أخلاقهم وسلوكياتهم وإنسانيتهم في علاقاتهم بعضهم البعض.

البرنامج فكرة وتقديم الإعلامية بسنت بكر، ورشة الكتابة بسنت بكر ومحمد مصطفى، دراما إذاعيه محمد مصطفى، غناء وألحان وتوزيع إهداء من الموسيقار شادي مؤنس، كلمات التتر بسنت بكر، الإخراج الإذاعي محمد صلاح، إنتاج الراديو 9090، ويذاع يوميا في تمام الساعة 1:10 ظهرا طوال شهر رمضان.