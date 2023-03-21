شكرا لقرائتكم خبر عن اللى يقابل التانى حلال على التانى.. رسالة العوضى بشخصية "الكوماندا" فى "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أحمد العوضى لمسلسل "ضرب نار" وتشاركه بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان على قناة ON، حيث نشرت القناة فيديو له قال خلاله: "اللي يقابل التاني حلال على التاني، رسالة خاصة لكل أخوات الكوماندا الشقيانين، نتقابل في ضرب نار".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

تتعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع المخرج مصطفى فكرى للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعد مسلسلى "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، و"اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2021.