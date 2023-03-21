أحمد السقا “يأكل رأس الافعى” في اول برومو لـ “رامز نيفر اند”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:50 صباحاً - طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام اسم “رامز نيفر إند”.

ويظهر خلال البرومو العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب، من بينهم أحمد السقا، محمد رمضان، مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي وغيرهم.

البرومو لم يظهر تفاصيل المقلب الذي يقع الضيف ضحية له، لكن رامز جلال توعد ضيوفه بأمرين وليس أمرا واحدا، حيث ظهروا وهم يصرخون بسبب ما يتعرضون له.

لكن الملفت هو قيام أحمد السقا بقضم رأس ثعبان صغير، دون أن يكشف البرومو عن السر وراء هذا المشهد، وهو ما سيظهر في حلقات البرنامج.



فيما ظهر رامز جلال وهو مصاب في إصبعه وتسيل دماؤه، حيث كان يسأل طاقم البرنامج عما إذا كانوا متأكدين أن الأمر سام أم غير سام، ما يوحي بأنه تعرض إلى عضة ثعبان خلال التصوير.