محمد عبده يكشف "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"

حقق فيديو متداول للفنان السعودي محمد عبده، انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب وصفه للمملكة العربية السعودية بأنها بيت العرب وأبو الدنيا.

محمد عبده: السعودية أبو الدنيا

أثنى الفنان محمد عبده على جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المملكة العربية السعودية وجعلها مكاناً يسع كل العرب.

وأكد محمد عبده في تصريحاته أن السعودية هي بيت العرب حالياً، وذلك على هامش حفله الذي أقيم أمس الأحد، ضمن جلسات ليالي الرياض.

وقال فنان العرب في حديثه الذي انتشر سريعاً وتصدر الترند: "السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب، إن كانت مصر أم الدنيا، فالسعودية أبوها".

وكان محمد عبده قد حصد جائزة التميز الإعلامي في اليوم الوطني لعام 2022، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، وعلى أرض بوليفارد الرياض سيتي، في المملكة العربية السعودية.

وبكى السعوديون متأثرين بحديث محمد عبده وبكائه عند تسلم الجائزة، حيث قال: "هذا الوطن الذي وجدني يتيماً..."، ولم يستطع أن يكمل حديثه بسبب بكائه.

وقدّم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، التهنئة بعد تكريم الفنان محمد عبده، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "مبروك يا فنان العرب الغالي الأستاذ محمد عبده التكريم الذي تستحقه اليوم… الله يحفظك لمحبيك وأنا منهم... سيذكر كل سعودي أغانيك الوطنية للوطن على مر الدهر".

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