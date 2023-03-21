شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب إبراهيم الحكمى وعزيز الشافعى من كواليس تسجيل تتر مسلسل "جميلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب السعودى إبراهيم الحكمى من تسجيل تتر مسلسل "جميلة" بطولة النجم ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان، والتتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكسينج هاني محروس.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، قد أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.